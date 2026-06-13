Detienen a un joven por violencia de género en pleno Paseo Marítimo de Vilagarcía

Imagen de archivo del Paseo Marítimo, donde tuvieron lugar los hechos

La Policía Nacional y la Policía Local detuvieron ayer por la noche a un joven, vecino de Vilagarcía y de 30 años de edad, por la presunta comisión de un delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron a las 22:15 horas en el Paseo Marítimo de Vilagarcía a Carril.

El arrestado se encuentra en los calabozos de la Comisaría, a la espera de su paso a disposición judicial.