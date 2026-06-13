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Vilagarcía

Detienen a un joven por violencia de género en pleno Paseo Marítimo de Vilagarcía

Se encuentra en los calabozos de la Comisaría a la espera de pasar a disposición judicial

Olalla Bouza
13/06/2026 09:47
Imagen de archivo del Paseo Marítimo, donde tuvieron lugar los hechos
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La Policía Nacional y la Policía Local detuvieron ayer por la noche a un joven, vecino de Vilagarcía y de 30 años de edad, por la presunta comisión de un delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron a las 22:15 horas en el Paseo Marítimo de Vilagarcía a Carril.

El arrestado se encuentra en los calabozos de la Comisaría, a la espera de su paso a disposición judicial.

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