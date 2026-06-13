Benito Abalo asume de nuevo el transporte escolar y decidirá sobre el horario de Rubiáns

Vuelta al cole Ceip Rubians Mónica Ferreirós

La empresa Benito Abalo es de nuevo la adjudicataria del servicio de transporte escolar en Vilagarcía y en su mano estará la decisión sobre el horario del colegio de Rubiáns. La comunidad educativa lleva décadas reclamando poder entrar y salir al mismo tiempo que el resto de centros del municipio.

El concurso está resuelto, pero en las bases en ningún momento se estableció que se tendría que modificar este horario, aunque sí se dotaron de más autocares a mayores que permitirían hacerlo. Ahora, la decisión está en manos de la empresa, que está haciendo un estudio sobre la viabilidad de modificar la línea del colegio de Rubiáns.

Presentaron escritos

Es una medida que las familias desean con fuerza y que apoya la dirección y el claustro, ya que la hora de entrada (9:50) es muy posterior a la de la mayoría de los puestos de trabajo, mientras que la de salida dificulta y acelera el uso del comedor escolar.

La ANPA Casanova precisamente presentó ayer un escrito dirigido a las áreas de Mobilidade y Educación, con el objetivo de obtener “respostas claras e de que se adopten as medidas necesarias para dar solución a unha problemática que afecta, directamente, a toda a comunidade educativa”. Recuerdan desde la asociación de familias que llevan más de un año esperando por una respuesta oficial y lamentan el “silencio administrativo”. Recuerdan que los hogares necesitan “organizar a súa conciliación, os servizos complementarios e a planificación do vindeiro curso”.

A día de hoy, no tienen ninguna formación, por lo que hay una “profunda preocupación”. Además, señalan que la situación “é todavía máis incomprensible tendo en conta que a reivindicación dun horario digno para o CEIP Plurilingüe de Rubiáns leva case dúas décadas sendo defendida por sucesivas xeracións de familias” y por la comunidad.