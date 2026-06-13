Agrede en la cara a un Policía Portuario en Vilagarcía por pedirle que abandonase el pantalán

coche policía portuaria GonzaloSalgado

Un hombre fue detenido ayer en Vilagarcía, durante la noche, tras agredir en la cara a un Policía Portuaria que estaba custodiando embarcaciones de Aduanas y que le recriminó que no abandonase el pantalán.

Además, el arrestado también insultó y amenazó a un agente de la Policía Local, que acudió a la zona alertado por la agresión.