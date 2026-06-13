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Vilagarcía

Agrede en la cara a un Policía Portuario en Vilagarcía por pedirle que abandonase el pantalán

El hombre, que también amenazó de muerte a un agente del cuerpo local, acabó detenido

Olalla Bouza
13/06/2026 10:06
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Un hombre fue detenido ayer en Vilagarcía, durante la noche, tras agredir en la cara a un Policía Portuaria que estaba custodiando embarcaciones de Aduanas y que le recriminó que no abandonase el pantalán. 

Además, el arrestado también insultó y amenazó a un agente de la Policía Local, que acudió a la zona alertado por la agresión.

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