Un conductor agresivo se niega a someterse a la prueba de alcoholemia en Vilagarcía

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía investiga a un conductor que se negó a hacer la prueba de alcoholemia, circulaba sin el permiso preceptivo y mostró un comportamiento agresivo con los agentes. Los hechos sucedieron en la Avenida Rosalía de Castro, durante la noche del jueves al viernes.

Por la mañana, un ciclista sufrió un atropello en la zona de O Ramal.