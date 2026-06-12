Vilagarcía
Un conductor agresivo se niega a someterse a la prueba de alcoholemia en Vilagarcía
Además, por la mañana un ciclista sufrió un atropello en O Ramal
La Policía Local de Vilagarcía investiga a un conductor que se negó a hacer la prueba de alcoholemia, circulaba sin el permiso preceptivo y mostró un comportamiento agresivo con los agentes. Los hechos sucedieron en la Avenida Rosalía de Castro, durante la noche del jueves al viernes.
Por la mañana, un ciclista sufrió un atropello en la zona de O Ramal.