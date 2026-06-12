Luz Gabás: “Cuando me siento a trabajar, ya tengo la novela armada en mi cabeza”

Luz Gabás a bordo del galeón Mónica Ferreirós

En el Puerto de Carril y maravillada por la “luz” del paisaje arousano, Luz Gabás desgranó algunas de las claves que llevan al éxito sus novelas. Con un público fundamentalmente femenino, la autora oscense ve como su última obra, ‘Corazón de oro’, está llegando también a las nuevas generaciones.

“Yo no dudaba de que iba a funcionar bien, porque tengo un público muy fiel. La novedad es que la está leyendo gente joven, chavales de 20 años que no conocen nada de la fiebre del oro, más allá de las películas clásicas que tampoco suelen ver”, explicó Gabás poco antes de embarcar con destino a la novelesca isla de Cortegada, cuya historia sin embargo no se aventura a contar. “Al llegar aquí y ver la isla me he acordado de mi amigo Manel Loureiro. Esa novela ya está escrito. Creo que está bien que los autores tengan una vinculación especial con el territorio sobre el que escriben, porque ahí se nota un alma y una honestidad”.

La escritora formó parte de la programación de ayer de ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’. Participó en las ‘Conversas ao Solpor’ junto a Helena Resano y Arturo Lezcano. La autora del superventas ‘Palmeras en la nieve’ reflexionó sobre el proceso de creación. “Cuando me siento a trabajar tengo la novela ya armada en mi cabeza. Estoy acompañada de muchos cuadernos, anotaciones, para lo que es la ambientación del contexto. Pero la historia de los personajes, la evolución, ya la tengo en mi cabeza”, explica Gabás.

Más que inspiración, a la escritora oscense le gusta hablar de “trabajo” y mucha documentación. Puede llegar a recurrir a la llamada de las musas para “algo muy puntual, para pasajes concretos o descriptivos o de sentimientos muy profundos”.

En un momento en el que la autoficción está arrasando, sobre todo entre las nuevas generaciones de escritoras, Gabás no se plantea ese salto. “No me llama mucho. Quizás por mi educación o por provenir de un lugar muy pequeño, no estoy muy acostumbrada a abrirme en canal y hablar de todas las cuestiones de mi familia”, explica.

De hecho, las historias de Gabás suelen surgir en torno a temáticas que le preocupan. “Puede ser la reflexión sobre la muerte, la identidad, la bondad...”, enumera. A partir de ahí, “busco un contexto temporal que me interese mucho, que lo haya querido estudiar siempre, que sospeche que ahí hay un momento de transición que me va a servir para poner a prueba los personajes”. Precisamente así nació su primera novela, ‘Palmeras en la nieve’, que irrumpió con fuerza en el panorama literario, se tradujo al italiano, catalán, polaco, holandés y portugués.

El éxito traspasó las páginas del libro y llegó a las pantallas de los cines, en una película dirigida por Fernando González de Molina y protagonizada por Mario Casas, Adriana Ugarte y Berta Vázquez. “Lo vivimos con muchísima ilusión, no tuve nada de miedo. Yo creo que era una inconsciente”, bromea Gabás, que explica que lo único que le pidió a la productora fue que sus hijos pudieran estar dos días en el rodaje “No sé cómo salen adelante las películas. Es una locura grandísima, genial. Eso sí que es magia”, señala la oscense, que lamenta que no se animen a hacer más películas históricas en España. “Todos me dicen que es muy caro”, señala.

Programa para hoy

‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ llega hoy a su penúltima sesión y lo hará centrada en la literatura de emociones. Alina Not, las Hermanas Greemwood, María Reimóndez y Yago Gómez Duro estarán en la muestra, que durante el fin de semana abrirá sus casetas en horario de mañana y tarde, desde las once.

El Recuncho dos Contos será el lugar donde se lleve a cabo el taller de gestión emocional ‘Retiro de libros’, destinado a la infancia a partir de los cuatro años. A través de distintas obras se creará un espacio de disfrute para fomentar la paz mental. Será a las 12 del mediodía.

La actividad de la tarde comenzará a las 18 horas, con el humor de Leticia Miraz, más conocida a través de las redes como Leti de Taberna. A esa misma hora, en el ‘Recuncho dos Contos’, Irene Alonso guiará un encuentro intergeneracional utilizando el libro ‘O nobelo de Nenuca’. La escritora Alina Not presentará, a las 18:30 horas en el escenario principal, el libro ‘Liberty Heaven: los diez mandamientos de Casey Adams’. En ese mismo espacio, una hora después, el vilagarciano Yago Gómez Duro estará con su poemario ‘Cuando deje de llover’ y estará en la caseta de firmas junto a las autoras de Conversas, que moderará Fátima Frieiro