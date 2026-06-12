El Concello de Vilagarcía logró la inserción laboral de 25 personas con el plan de formación especializada

Alumnos del curso en Fundivisa con Moreira, el alcalde y Carou Mónica Ferreirós

Las instalaciones de Fundivisa, en O Pousadoiro, acogieron la entrega de diplomas a los participantes en el curso de 'Mecanizado e robot de pulido', organizado por el Concello y la empresa en el marco del Programa de formación especializada con compromiso de contratación. Con el acto, se clausura la última edición de esta propuesta que busca promover el empleo y proporcionar a las industrias locales el personal cualificado que demandan.

Hasta el momento, ya son 25 las personas de Vilagarcía que lograron acceder al mercado laboral con esta iniciativa. La experiencia mixta también proporciona al alumnado una valiosa formación.

En la entrega de diplomas, el alcalde, Alberto Varela, animó a la última promoción a aprovechar la formación recibida y avanzó que el Concello continuará realizando el programa, siempre que las empresas lo necesiten. Por su parte, Alberto Moreira, responsable de Fundivisa, agradeció la utilidad de la iniciativa para los procesos de contratación en función de la demanda de producción, que los hace más competitivos.