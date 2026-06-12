Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía logró la inserción laboral de 25 personas con el plan de formación especializada

Varela y el responsable de Fundivisa, Alberto Moreira, hicieron entrega de los diplomas de una nueva edición

Olalla Bouza
12/06/2026 16:09
Alumnos del curso en Fundivisa con el alcalde y Carou
Alumnos del curso en Fundivisa con Moreira, el alcalde y Carou
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las instalaciones de Fundivisa, en O Pousadoiro, acogieron la entrega de diplomas a los participantes en el curso de 'Mecanizado e robot de pulido', organizado por el Concello y la empresa en el marco del Programa de formación especializada con compromiso de contratación. Con el acto, se clausura la última edición de esta propuesta que busca promover el empleo y proporcionar a las industrias locales el personal cualificado que demandan.

Hasta el momento, ya son 25 las personas de Vilagarcía que lograron acceder al mercado laboral con esta iniciativa. La experiencia mixta también proporciona al alumnado una valiosa formación.

En la entrega de diplomas, el alcalde, Alberto Varela, animó a la última promoción a aprovechar la formación recibida y avanzó que el Concello continuará realizando el programa, siempre que las empresas lo necesiten. Por su parte, Alberto Moreira, responsable de Fundivisa, agradeció la utilidad de la iniciativa para los procesos de contratación en función de la demanda de producción, que los hace más competitivos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620