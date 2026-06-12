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Vilagarcía

Castes se reafirma en Madrid como escaparate del vino gallego

Será el lunes en el espacio Infinito Delicias, en Arganzuela, y participan 19 bodegas

Olalla Bouza
12/06/2026 16:54
Un momento de la feria Castes en Madrid
Un momento de la feria Castes en Madrid
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Castes regresa el 15 de junio a Madrid y tendrá por escenario Infinito Delicias, en Arganzuela, un espacio clave en el panorama gastronómico de la capital. Allí se darán cita y mostrarán sus vinos 19 bodegas pertenecientes a las cinco denominaciones de origen con los que cuenta Galicia.

El objetivo es el mismo que el de la primera edición: potenciar la promoción de los vinos gallegos en la capital de España y establecer un nexo entre productores, distribuidores, sumilleres y amantes del vino de ambas regiones. Tendrá horario de mañana y tarde (de 12 a 14:30 y de 15:30 a 20:30), 

Participarán Adega Entrecantos, La Nave de los Locos, Adega Cepado, Adega Sergio Álvarez, Adega Pateira, Adega O Cabalín, Adega Sernande, Adega do Ricón, Bodegas Escudeiro, Quiñóns da Insua, Anónimas viticultoras, Tiro al blanco, Abadía da Cova, Eladio Piñeiro, Nanclares y Prieto Blare, Pablo Soldavini viticultor, Miguel Alonso viticultor y Alma Gaia.

Entradas ya a la venta

Además de la presencia de los bodegueros gallegos, en Castes Madrid también estarán presentes destacados nombres de la sumillería a nivel nacional, así como un gran número de profesionales y apasionados del vino. De hecho, la feria está dirigida tanto a importadores, distribuidores y profesionales del sector como a winelovers que desean descubrir la esencia y diversidad de los vinos gallegos.

El director de Castes, José Dieste, destacó que en la primera edición quedó constatado hay mucho interés en los vinos gallegos y la feria "resultó de mucha utilidad a la hora de darles visibilidad y posicionarlos en la hostelería y en la restauración del capital". 

Las entradas se podrán adquirir en el propio espacio Infinito Delicias el mismo día, el lunes 15, pero también anticipadamente desde la web de Castes.

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