110 invitaciones en Vilagarcía para participar en la Ruta Marítimo-Fluvial Xacobea: estos son los pasos

Una edición anterior de la Traslatio Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía volverá a participar en la Ruta Marítimo Fluvial Xacobea que este año se celebrará el sábado 20 de junio. Para facilitar la asistencia a este tradicional evento, la Concellería de Turismo fleta una embarcación a bordo de la cual podrán disfrutar de la travesía, de forma gratuita, 110 personas. Treinta se sortearán entre personas mayores que asisten al Taller de Estimulación Cognitiva e de Psicomotricidade.

Las 80 restantes estarán a disposición del pública interesado, que podrán reservarlas a partir de las 10 horas del domingo 14 de junio a través de la web de ticketea.

El único requisito para poder acceder a las invitaciones es estar empadronado en Vilagarcía. El número máximo de entradas por reserva es de cuatro y no se podrán repetir solicitudes a nombre de una misma persona. La infancia, independientemente de su edad, ocuparán plaza y precisarán billete. Quienes tengan menos de 16 años deberán ir acompañados de un adulto responsable o tutor.

Encuentro en Cortegada

En el caso de las personas con invitación que no puedan asistir al acto, desde el Concello piden que se devuelvan para poder reasignarlas. La anulación podrá hacerse efectiva directamente a través de la propia plataforma o mandando un wasap al número de teléfono que se indica en ella.

La travesía XL Conmemoración daTraslatio zarpará del muelle de pasajeros a las 18:15 horas del domingo 20 y el embarque se abrirá a las 17 horas. La Ruta Marítimo Fluvial Xacobea conmemora el último tramo del viaje en el que se trasladaron, según la leyenda, los restos del Apóstol de Santiago desde Terra Santa hasta Compostela. El recorrido en esta etapa final está marcado con una serie de cruceiros que comienzan en Cortegada y continúan hasta Padrón, donde supuestamente se desembarcaron las reliquias del santo.

El catamarán vilagarciano se reunirá con los barcos procedentes de las restantes localidades de la Ría en la desembocadura del Ulla, a la altura de la isla de Cortegada, para realizar el vía crucis hasta llegar a Pontecesures y Padrón. Allí, se procederá a la benfición de la flota y, a las 20 horas, se emprenderán el viaje de regreso, estando prevista la llegada al puerto vilagarciano sobre las 21:30 horas.