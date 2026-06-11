Vilagarcía combate el tabú de la educación sexual con una cita con alumnado y expertos

Una imagen de la manifestación del 8-M en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La educación sexual, la asignatura pendiente de la sociedad en pleno 2026, será motivo de debate en una jornada multidisciplinar que se celebrará el martes 16 a las seis de la tarde en el Salón García. En ella participarán alumnado, docentes, sexólogas y familias para tener por fin esa “conversa pendente”. El espacio se propone como una opción de reflexión y libre de violencias machistas.

Desde el Concello explican que la jornada está abierta a todo tipo de público, sin limitación de edad, y orientada especialmente a las familias con el objeto de que estas puedan conocer las herramientas y las puedan utilizar con sus hijos. La idea parte de la base de que este tipo de conversaciones sirven para, entre otras cosas, prevenir las violencias machistas promoviendo las relaciones más saludables, libres y satisfactorias.

El programa arranca a las seis con la temática ‘A educación sexual nas novas xeracións’ una mesa en la que participarán los integrantes del Comando de Igualdade del IES O Carril. La segunda mesa será a las siete bajo el título ‘Como acompañar na educación sexual. Miradas da comunicación educativa”’con las sexólogas Lucía Álvarez y Sabela Maceiras. También estará la representante de la ANPA del instituto carrilexo, Ana Romero, y Pepe Cabido, docente con experiencia en talleres de deconstrucción de la masculinidad. La moderadora será Priscila Retamozo, coautora del libro ‘Las trampas de la pornografía. La sexualidad que deseamos’.

La jornada terminará con la representación teatral de ‘Lisístrata’ de Aristófanes.