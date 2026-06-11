Varela recoge la "Escoba de Ouro", que premia el trabajo de la ciudad en gestión de residuos

El alcalde recibió el premio en Madrid

La 'Escoba de Ouro', el galardón que premia a quienes lo hacen bien en materia de gestión de residuos ya está en manos de Vilagarcía. El alcalde de la ciudad, Alberto Varela, fue el encargado de recoger el premio en un acto celebrado en Madrid. El evento reconoció no solo la praxis de la capital de O Salnés, sino de otros municipios y entidades de España, Portugal y México entre otros.

El reconocimiento le llega a Vilagarcía por los avances que ha realizado en limpieza urbana, gestión de residuos e innovación. En concreto la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) valora la puesta en marcha del contenedor marrón y la campaña informativa de los Comelixos, que conciencia sobre la correcta separación de los residuos.

En la misma senda

El alcalde - que recogió el galardón con la edila de Limpeza, Tania García- mostró su satisfacción por el nuevo reconocimiento al entender que "pon en valor o esforzo realizado pola administración local para mellorar estes aspectos e continuar avanzando nun modelo de cidade máis limpa, sostible, eficiente e coidada".

A la importante renovación de la maquinaria y del servicio a raíz del nuevo contrato de la basura el regidor añadió como "plus" el trabajo realizado por la adjudicataria, Urbaser. También agradeció el esfuerzo de la ciudadanía.