Ravella licita la obra de O Pousadoiro para trasladar el depósito de vehículos

El depósito actual está en Rosalía de Castro

El nuevo aparcamiento público en el enclave que a día de hoy ocupa el depósito de vehículos municipal (en la playa de A Concha) está un paso más cerca. El Concello acaba de sacar a licitación por 81.127 euros as obras que servirán para acondicionar en una parcela de O Pousadoiro las instalaciones que usa la Policía Local para los turismos que se lleva la grúa. De esta forma, y como ya se había dicho, el espacio de Rosalía de Castro quedará libre y listo para albergar hasta un máximo de 84 plazas.

Los trabajos en O Pousadoiro servirán para acondicionar una parcela que tiene 2.247 metros cuadrados y dotarla así de los servicios que necesite. Primero se preparará el terreno con la roza de la maleza y el allanamiento del mismo. A continuación se levantará un cierre perimetral de dos metros de alto, se instalarán redes de abastecimiento y saneamiento y las conexiones a los servicios eléctricos y de comunicación. También se pondrán postes de iluminación y se construirá una caseta para oficina de control, con aislamiento térmico, climatización y aseo incluidos. Por último se acondicionará toda la superficie con un pavimento continuo de aglomerado asfáltico y se marcarán las plazas y señalización vial con pintura. Además se colocarán cámaras de videovigilancia.

La inversión en el lugar será con fondos municipales. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el día 1 de julio.

El traslado

Será cuando se terminen los trabajos de acondicionamiento en el polígono cuando la Policía Local proceda a trasladar los vehículos que se encuentran en el depósito a la nueva ubicación. Ahí el Concello pondrá a punto el inmueble de Rosalía de Castro y lo dotará con el mismo sistema de control pensado para el parking Xoán XXIII. Este permitirá distinguir los vehículos que están empadronados en la ciudad y que, por lo tanto, contarán con bonificaciones y horas gratis respecto a los que no lo están. Así pues la administración local presume de seguir ampliando el número de plazas de estacionamiento en el centro urbano y en zonas en las que hay una elevada demanda. No solo con los dos parking de pago públicos, sino también con otros de carácter gratuito como es el habilitado justo al lado del Consistorio, en la parcela que ocupaba la sede del Liceo.