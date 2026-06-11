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Diario de Arousa

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Vilagarcía

La 'Cheesecake Fest' y la 'Burger top' desembarcan en Fexdega como la propuesta gastronómica del fin de semana

Arrancan este viernes y terminan el domingo con opciones para todos los paladares

Fátima Frieiro
11/06/2026 12:52
Los dulces que podrán verse en Fexdega
Los dulces que podrán verse en Fexdega
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El furor por las 'cheesecake', pequeños dulces con base de queso, y por las hamburguesas 'gourmet' desembarcan este fin de semana en la capital arousana. El recinto ferial de Fexdega acoge desde este viernes y hasta el domingo un auténtico festival gastronómico con opciones para todos los paladares, tanto para los más dulces como para aquellos que gustan de propuestas más convencionales.

Así pues quienes se acerquen al recinto de A Maroma podrán disfrutar bien de tartas de queso con combinaciones de lo más arriesgadas y también de una hamburguesa entre las muchas que se exponen. Los horarios de este particular festival son este viernes de 16 a 22 horas y el sábado de 12 a 14:30 y de 16 a 23. El domingo la feria también abrirá sus puertas. De mañana será de 12 a 14:30 y por la tarde será de 16 a 22 horas.

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