El PP denuncia “abandono” en la periferia y exige un plan de desbroce que llegue al rural

Ana Granja en una de las visitas al rural

El PP de Vilagarcía denuncia el estado de “abandono” y “dejadez” que presentan muchos caminos de los barrios periféricos. Así lo señalan los conservadores tras las reuniones que están realizando en diferentes puntos de la ciudad, hablando con los vecinos y escuchando sus demandas. En concreto los concejales populares estuvieron en A Laxe, Trabanca Sardiñeira, Fontecarmoa y A Coca.

Según el PP la vegetación acumulada en algunos puntos se ha convertido en un obstáculo para la circulación. De hecho indican que en muchos caminos –ya estrechos de por sí– la maleza ha reducido el paso hasta dificultar el tránsito de vehículos y obligar a los peatones a invadir el medio de la vía.

Los populares subrayan que estas denuncias de vecinos no son casos aislados y reclaman un plan de desbroce que llegue a todos los puntos del rural.

“Es una pena ver el rural tan desatendido. El desbroce brilla por su ausencia precisamente cuando más necesario es, ante la inminente llegada del verano y el rápido crecimiento de la maleza. Hay que recordar que el gobierno de Varela lleva dos años sin realizar estas tareas”, señala la portavoz, Ana Granja. Así pues hacen “un llamamiento” al gobierno local para que no “den la espalda” al rural.