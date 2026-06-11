Cidade de Libro viaja hasta Cortegada para sus presentaciones y recibe a Gabás, Resano, Narla y Bertolo

La jornada del jueves giró en torno a la novela negra y al ‘thriller’ y contó con la presencia de autores como Arantxa Portabales, Lola Fernández Pazos y César Pérez Gellida Gonzalo Salgado

La programación del ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’ se traslada hoy a un escenario privilegiado: la isla de Cortegada. La joya medioambiental carrilexa acogerá presentaciones literarias para que, los amantes de los libros, no disfruten solo de las palabras, sino también del entorno. De esta forma el evento rinde homenaje al título de la jornada, el de ‘Viaxes exteriores e interiores’.

Así pues a las 16:30 horas la capilla de la isla acogerá dos presentaciones de libros que abordan el Camino de Santiago desde distintas perspectivas. El primero, ‘Crónica de un peregrino singular’, de Ulises Bertolo. A continuación será el turno de la última obra de Francisco Narla, ‘Ultreia’, que relata la etapa de la construcción de la catedral de Santiago en tiempos del Arzobispo Xelmírez y la reina Urraca. Para estas presentaciones se ofertan 25 plazas gratuitas y las personas interesadas deben inscribirse en la web ticket.vilagarcia.gal. Serán los viajes exteriores de la jornada.

Los interiores se celebrarán, como el resto de la programación, en el recinto del parque Miguel Hernández. Las casetas se abrirán a las seis de la tarde y será a esa hora cuando se celebrará una ‘scape room’ para público infantil organizado por Arousa Moza. También es necesaria la inscripción previa en la web antedicha. Una hora después, en el Recuncho dos Contos, Raquel Queizás ofrecerá el espectáculo ‘Mariña’.

Más autores

A las siete será la presentación, en el escenario principal, de ‘Os fabuladores’ de José Ignacio Carnero, sobre los exiliados españoles y portugueses que secuestraron en el Caribe el trasatlántico Santa María con la intención de iniciar una revolución para derrocar a las dictaduras de Franco y Salazar.

En las ‘Conversas ao solpor’ el tema será también relacionado con los viajes y los cuadernos de bitácora, aunque sea de forma figurada. Las personas invitadas son la novelista y Premio Planeta 2022, Luz Gabás, que estará con el periodistas Arturo Lezcano y la presentadora de informativos y escritora, Helena Resano. Será a las 20:30 horas.

Además a partir de las siete irán pasando por el escenario de firmas todos ellos junto a Narla, Bertolo y Carneo.

A la programación del Concello se le suma también la de las propias casetas de las librerías, que ofrecen firmas con diferentes autores.

De esta forma el viernes viaja a través de las páginas de diferentes novelas después de una jornada del jueves mucho más oscura y en la que, en las presentaciones y en las ‘Conversas ao solpor’, predominó el “thriller” y la novela policíaca.

Y todavía queda mucho Cidade de Libro. El sábado estará dedicado a la literatura juvenil con nombres como el de Alina Not, las Hermanas Greenwood y María Reimóndez y el domingo será la novela contemporánea la que pondrá el broche de oro a una edición que no ha hecho más que sumar asistentes.