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Vilagarcía

Ravella destina 81.000 euros para mantenimiento de montes y prevención de incendios

A las ayudas podrán acceder las comunidades de montes, tal y como figura en las bases

Fátima Frieiro
10/06/2026 13:53
Imagen de archivo de un incendio forestal en Vilanova
Imagen de archivo de un incendio forestal
Mónica Ferreirós
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El Concello de Vilagarcía acaba de aprobar una partida de 81.000 euros para que las comunidades de montes puedan realizar tareas de mantenimiento y prevención de incendios forestales. Según marcan las bases hay dos tipos de ayudas: de forma individual las comunidades de montes podrán obtener hasta un máximo de 7.000 euros para financiar proyectos, mientras que si se mancomunan esa cantidad asciende a los 11.000. 

Así pues, y según explican desde la administración local, con las ayudas se podrán financiar trabajos e intervenciones de silvicultura preventiva realizados en el período comprendido entre el 16 de octubre del año 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

Además de proyectos de reforestación con especies autóctonas y de limpieza de biomasa en las franjas de protección de los 50 metros en las bases también se incluyen como actuaciones subvencionables la creación de devesas, rozas, podas, tratamientos adecuados de biomasa residual, rareos, intervenciones de silvicultura preventiva y dotación de las infraestructuras necesarias para una efectiva actuación contra incendios forestales, tales como los puntos de abastecimiento de agua. De igual modo se financiarán los controles arqueológicos que sean necesarios.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el tablón de anuncios de la web municipal (www.vilagarcia.es) y las ayudas podrán solicitarse a partir del día siguiente a su publicación en el BOP.

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