Ravella cede tres salas más en el centro de O Ramal para la Atención Temprana

Imagen de la reunión entre la concejala de Servizos Sociais y responsables de la Udiaf de O Salnés-Norte

El Concello de Vilagarcía ha decidido aumentar la colaboración con la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar (Udiaf) del Salnés Norte. Lo hace cediéndole tres espacios más en el centro social de O Ramal, en donde la entidad lleva años desarrollando su actividad en materia de atención temprana. La administración local da el paso al comprobar la intensa actividad que registra la unidad y la importancia que esta tiene para la población vilagarciana. Así pues la Udiaf pasa de contar en la capital arousana con dos salas a cinco.

Esta medida se la comunicó la concejala de Servizos Sociais, Tania García, a la coordinadora de la Udiaf de O Salnés, Gema Martínez. La sede de Vilagarcía cubre, además de a la población local, a la de los municipios de Vilanova y A Illa.

Muchos usuarios

En la reunión se pusieron los datos sobre la mesa sobre el número de atenciones realizadas el año pasado. Solo en el centro de Vilagarcía hubo en 2025 un total de 3.502 prestaciones individuales y se atendió a 132 familias. de ellas el 74% con residencia en Vilagarcía, el 20% en Vilanova y el 6% en A Illa.

La memoria de la entidad expone que de las 3.502 atenciones un total de 100 fueron consultas de acogida, 159 de valoración y 3.193 sesiones de apoyo directo. Además se realizaron 309 actuaciones de coordinación con otros profesionales y con un total de 56 recursos sanitarios, sociales y educativos. Según esa misma memoria la media de acceso a los citados servicios fue de dos años y ocho meses.

Diferentes problemáticas

En lo referente al tipo de intervenciones, según la Udiaf se atendieron todas las dificultades que pueden darse en el desarrollo infantil. En un 19% fue referente a procesos evolutivos, un 24% estuvieron relacionados con el habla y el lenguaje y un 17% con problemas sindrómicos. Por su parte el 27% tuvieron relación con elementos de tipo afectivo-emocional. A mayores se atendieron a problemas de hábitos, conducta, atención, motrices, sensoriales y cognitivos.

Cabe recordar que la Udiaf - que depende de la Asociación Galega de Atención Temperá- tiene como objetivo dar cobertura social a las familias con niños y niñas de 0 a 6 años que presentan problemas o situaciones de riesgo para su normal desarrollo. El servicio es público y totalmente gratuito y se financia mediante subvenciones de la Consellería de Política Social y ayudas como la que se le presta desde el Concello de Vilagarcía.