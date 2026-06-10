Proyectan una urbanización de lujo con vistas al mar en Bamio

Infografía orientativa de las villas Isla de Cortegada Proyectopia

La empresa Proyectopia, que ofrece soluciones innovadoras de arquitectura residencia y experta en el diseño de casas industrializadas hechas a medida, tiene en marcha en Bamio un conjunto de villas de lujo, con impresionantes vistas a la Ría de Arousa y materiales eficientes y de bajo consumo.

Solo una de los cinco complejos están ya a la venta, incluyen piscinas o jacuzzis en zonas ajardinadas amplias, en las que tomar un descanso mirando al mar. Se trata de parcelas de entre 400 y 550 metros cuadrados y viviendas de entre tres y cuatro habitaciones, con más de un baño y fachadas acristaladas que destacan por un diseño en el que la luz natural tiene un gran protagonismo. Una sensación de amplitud que se complementa con un sistema constructivo innovador y de alta calidad, según explican en la web, “basado en un muro tecnológico compuesto por perfiles de aluminio extraído de alta precisión”.

El complejo de viviendas lleva por nombre ‘Isla de Cortegada’. Todas cuentan con garaje, jardín privado y están a escasos metros del mar, en O Salgueiral, a poca distancia del cruce entre las parroquias de Bamio y Carril y con una arquitectura, señalan en la página de Proyectopia, que está “pensada para sentir”.

Con cuatro dormitorios

La villa que está a la venta, la número 4, aparece en el portal Idealista por un precio de 679.000 euros. Se trata de un inmueble con 258 metros cuadrados construidos, con distribución optimizada, cuatro dormitorios y tres baños completos, además de acabados y materiales de alta calidad. “Es una vivienda pasiva que integra un sofisticado sistema de aerotermia, climatización avanzada y recuperación de calor, asegurando un hogar confortable, sostenible y de bajo consumo”, describen