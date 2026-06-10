El BNG acusa a PP y PSOE de "non velar polos intereses" de Vilagarcía por la planta de betún del Puerto

Los concejales del BNG en el Pleno Gonzalo Salgado

El BNG de Vilagarcía acusa a PP y PSOE de ser "cómplices da morte da nosa Ría" por la instalación de la planta de betún en el Puerto, así como de "non velar polos intereses da nosa cidade". Señalan a este respecto que el proyecto es "incompatible coa protección medioambiental" de Arousa.

Rechazan de "forma contundente" esta instalación y recuerdan las iniciativas presentadas a este respecto, tanto a nivel local como en el Parlamento, para tratar de frenarlo. "Non compartimos nin entendemos o posicionamento do goberno local ao non tratar de impedir a súa instalación", señalan desde el BNG, que se muestra "especialmente crítico" con el Concello, al que acusa de "maquillar o proxecto facendo fincapé na altura dos bidóns".

Señalan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez que el debate no está en este aspecto, sino en la propia instalación de una infraestructura industrial de estas características en el corazón de la Ría.

Manifestación del domingo

"O PSOE está dicindo que o problema non é que haxa miles de toneladas de betume almacenadas no porto, senón que os depósitos sexan demasiado altos. Para o BNG, o problema é precisamente que se pretenda instalar", apuntan desde la organización nacionalista, que incide en que reducir unos metros las dimensiones de los tanques "non elimina os riscos ambientais, non reduce o impacto sobre a Ría, non resolve os problemas de seguridade nin camb ia a natureza dun proxecto que segue sendo inadecuado para Vilagarcía".

Recuerdan los nacionalistas que los socialistas rechazaron su enmienda, en la moción del Pleno de enero, para tener en cuenta los aspectos ambientales. En esa misma sesión, apunta el BNG, "quedou tamén de manifesto que para o PP local a única preocupación era que se cubrían os bidóns cunhas edras ou se pintaba para paliar o impacto visual que poidan xerar". La formación no entiende la posición del PSOE de Vilagarcía, teniendo en cuenta que los de otras localidades de la zona fueron más contundentes.

Denuncian también la responsabilidad de la Xunta de Galicia por facilitar la tramitación mediante procedimientos simplificados y empleando "figuras excepecionais" para acelerar iniciativas industriales que generan una "fuerte contestación social". "O futuro de Vilagarcía non pasa por encher a ría de depósitos. O futuro pasa por defender aos sectores productivos vinculados ao mar", señalan los nacionalistas, que piden a PP y PSOE que "abandonen posicións ambiguas".

Además, el BNG anuncia que estará en la manifestación del domingo en A Illa, convocada por la PDRA, Ulloa Viva y Mina de Touro o Pino Non.