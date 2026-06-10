Caperucita Roja conciencia sobre los riesgos cardiovasculares en el Hospital do Salnés

Presentación del cuento en el Hospital Gonzalo Salgado

Los servicios de Medicina Interna y Cardiología del Hospital do Salnés, en colaboración con Atención Primaria y la compañía biotecnológica Amgen, presentaron un cuento interactivo para prevenir, a pacientes y familia, sobre los riesgos cardiovasculares. Bajo el título ‘Carapuchiña vermella, unha aventura do corazón’, ofrece una lectura dinámica sobre dilemas del día a día, como la alimentación, la actividad física, el tabaquismo o el estrés. En la presentación estuvieron la directora del distrito, Nuria Iglesias; el subdirector de Enfermería, Carlos Pol; responsables de Atención Primaria, Cardiología y Medcina Interna, voluntariado y los representantes de Amgen, Juan Pazos, Alejo Fernández y Loreto Rodríguez.