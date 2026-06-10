Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Caperucita Roja conciencia sobre los riesgos cardiovasculares en el Hospital do Salnés

Presentan un cuento interactivo que, de forma didáctica, explica los factores cotidianos que influyen en estas dolencias y los que ayudan a prevenirlas

Olalla Bouza
10/06/2026 18:34
Presentación del cuento en el Hospital
Presentación del cuento en el Hospital
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los servicios de Medicina Interna y Cardiología del Hospital do Salnés, en colaboración con Atención Primaria y la compañía biotecnológica Amgen, presentaron un cuento interactivo para prevenir, a pacientes y familia, sobre los riesgos cardiovasculares. Bajo el título ‘Carapuchiña vermella, unha aventura do corazón’, ofrece una lectura dinámica sobre dilemas del día a día, como la alimentación, la actividad física, el tabaquismo o el estrés. En la presentación estuvieron la directora del distrito, Nuria Iglesias; el subdirector de Enfermería, Carlos Pol; responsables de Atención Primaria, Cardiología y Medcina Interna, voluntariado y los representantes de Amgen, Juan Pazos, Alejo Fernández y Loreto Rodríguez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620