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Vilagarcía

Calleja visita Vilagarcía para grabar un nuevo ‘Volando Voy’ en la comarca 

Fátima Pérez
10/06/2026 20:39
Jesús Calleja visita el centro de entrenamiento Buenaforma, en Vilagarcía
Jesús Calleja visita el centro de entrenamiento Buenaforma, en Vilagarcía
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Jesús Calleja continúa su visita por Arousa tras pasar por Catoira, el municipio en el que grabará este sábado un nuevo episodio de su programa ‘Volando Voy’. Esta vez el presentador leonés se acercó hasta Vilagarcía de Arousa para visitar el centro de entrenamiento Buenaforma.

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“Pensábamos que venía a apuntarse para entrenar, pero parece que estaba trabajando”, bromeaban los propietarios del gimnasio tras compartir una foto con el popular aventurero a las puertas del Buenaforma.

Aunque no es la primera vez que Calleja graba en esta comarca, sí es la primera vez que lo hará en la villa vikinga, por lo que la grabación está generando gran expectación entre los arousanos.

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