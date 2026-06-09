Varela recibe a Marcos Calveiro como director de Galaxia

Calveiro con Varela y la edil de Cultura, Sonia Outón Concello

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, recibieron en el Concello a Marcos Calveiro, el escritor vilagarciano que acaba de ser nombrado director xeral de Galaxia, editorial en la que ocupaba la dirección de ediciones desde 2022.

La reunión sirvió también para tratar la colaboración entre ambas entidades con motivo del Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, convocado por el Concello y cuya obra ganadora se publicará en este sello, en concreto en su emblemática colección Dombate.

El regidor felicitó por su nuevo nombramiento a Calveiro, que ya fue pregonero de las fiestas de San Roque de 2019 y que colaboró con Ravella en varias actividades, como las visitas guiadas en torno a su novela 'O xardineiro dos ingleses', ambientada en la Vilagarcía de principios del siglo XX. Además, participó en Cidade de Libro.

Más de siete décadas de historia

El regidor destacó que "por vez primeira, un vilagarcián estará ao fronte da editorial máis importante e representativa de Galicia", misión que ya ejercieron figuras tan importantes de las letras gallegas como Carlos Casares, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeirio, Xaime Isla Couto o Xosé Manuel Soutullo, de quien coge testimonio.

"Para Vilagarcía é un orgullo que un dos nosos veciños asuma a dirección de Galaxia, todo un referente do compromiso co noso idioma e coa nosa cultura dende hai máis de setenta e cinco anos, e institución da que formaron parte ilustres escritores e intelectuais galeguistas", apuntó Varela Paz.

La editorial Galaxia se constituyó el 25 de julio de 1950, bajo la presidencia de Ramón Otero Pedrayo y con el objetivo de trabajar en la recuperación da la lengua y la literatura gallegas en los difíciles tiempos de la dictadura. Con más de 3.000 títulos editados y un catálogo vivo de más de 2.000, Galaxia es hoy una referencia histórica de la edición en lengua gallega.