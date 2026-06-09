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Vilagarcía

Un proyecto del IES Armando Cotarelo sobre el eclipse logra uno de los reconocimientos de la Xunta

El centro elaboró planisferios que permitirán la orientación y ubicación astronómico de los diferentes cuerpos y constelaciones

Olalla Bouza
09/06/2026 18:51
Fachada del Instituto Armando Cotarelo Valledor
Fachada del Instituto Armando Cotarelo Valledor
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Una obra del IES Armando Cotarelo, de Sobradelo, es uno de los ganadores del concurso sobre proyectos científicos, matemáticos y tecnológicos vinculados al eclipse solar del 14 de agosto. El centro vilagarciano presentó ‘Un mapa do Ceo (planisferio Celeste), que se llevó uno de los reconocimientos que otorga la Consellería de Educación.

Parte de una actividad realizada por el instituto con herramientas de corte láser. En concreto, elaboraron planisferios que permitirán la orientación y ubicación astronómica de los diferentes cuerpos y constelaciones en la bóveda celeste.

Fueron una veintena de proyectos los que recibieron este premio, en una jornada en la que participaron medio millar de alumnos.

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