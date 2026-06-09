La Policía Local intercepta en Vilagarcía un vehículo con más pasajeros de los permitidos y con el conductor ebrio

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía localizó esta madrugada a un turismo que circulaba en la Rúa Santa Mariña con más pasajeros de lo permitido. En concreto, iban seis personas en un coche con capacidad sólo para cinco. Por ello, se le dio el alto al vehículo, ya que esta infracción lleva aparejada la circunstancia de que, al menos uno de los viajeros, va sin cinturón de seguridad. Está sancionada con 200 euros.

Además, la persona conductora, vecina de A Illa presentaba signos externos que evidenciaban estar bajo la influencia del alcohol, lo que se confirmó en la preceptiva prueba, que arrojó un tasa superior a 0,60, es decir, delito penal, por lo que se someterá a juicio rápido.

Sin seguro

Además, durante un control nocturno de seguridad viaria, se detectaron dos conductores con alcoholemia positiva, en ambos casos denunciados como infracción administrativa, que conlleva detracción de puntos.

Durante el turno de mañana, lo más destacable fue un siniestro en la Rúa Foxo de Cea, donde colisionaron un turismo y un vehículo mixto. El primero carecía de seguro y ambos conductores dieron positivo en la prueba de drogas.

Las multas para un turismo que carece de seguro son de 1.500 euros, además de la inmovilización del vehículo. En el caso de conducir con presencia de drogas en el organismo, se sanciona con 1.000 euros y seis puntos menos en el carnet.