La Audiencia condena a cuatro años de cárcel a un vecino de Vilagarcía que tenía droga en un galpón

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a cuatro años y medio de cárcel a un vecino de Vilagarcía que asumió la propiedad de las sustancias estupefacientes, fundamentalmente cannabis y cocaína, halladas en una vivienda-galpón y en el vehículo que conducía. El tribunal absuelve al otro sospechoso, al entender que carece de pruebas concluyentes que acrediten su conocimiento o participación en los hechos delictivos.

Las magistradas consideran que la tenencia de las drogas por parte del encausado era con ánimo de tráfico, dado que el volumen y la variedad de las sustancias y le imponen, además de la pena de prisión, una multa de 169.761 euros.

La sala reconoce la circunstancia agravante de reincidencia y la atenuante analógica de confesión, ya que colaboró con la justicia al asumir la propiedad de las drogas y exculpar al otro encausado.

Cabe recurso

En concreto, lo condena como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tenencia preordenada al tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, en concurso de normas con otro de sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante el TSXG.