El Concello de Vilagarcía licita la obra de la Rúa Esperanza y de la Travesía Lucena 

Visita a la zona Concello

El Concello de Vilagarcía acaba de sacar a licitación la obra de humanización de la Rúa Esperanza y Travesía Lucena, con un presupuesto de 416.855 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 29 de junio, para presentar sus ofertas a través de la plataforma pública de contratación. Con esta intervención, el gobierno de Alberto Varela busca dar un paso más en la recuperación del núcleo marinero de O Carril.

La actuación es una demanda vecinal a la que se da cumplimiento. El proyecto, redactado por el arquitecto Juan Villanueva, propone transformar la Rúa Esperanza en una vía de plataforma única, que aporte sensación de amplitud. Seguirá la estética de la de O Carme, con la que conecta y que fue peatonalizada en 2010. Para ello, se pavimentarán con losas de granito y será de prioridad peatonal, lo que permitirá crear un acceso seguro desde el Paseo Marítimo. En la parte más ancha se habilitará una pequeña zona de encuentro para la vecindad, dotada con bancos y con elementos vegetales.

Renovación de servicios básicos

Siguiendo las directrices habituales de las intervenciones proyectadas por el gobierno local, la obra no se limita a la superficie, ya que incluye la revisión y renovación de las redes de servicios básicos y la instalación de canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones. Por último, se renovará la iluminación.

Teniendo en cuenta los plazos de licitación, adjudicación y posterior ejecución, el ejecutivo calcula que O Carril podrá estrenar la nueva imagen de la Rúa Esperanza e Travesía Lucena a principios de 2027. "O compromiso do equipo de Varela Paz coa veciñanza da localidade non remata aí. Continuará co proxecto das rúas Aduanas e Cruz, toda vez que o goberno xa ten resolta a cuestión do financiamento con fondos propios, despois de que a Deputación rexeitase incluír esta actuación no Plan Extra, e malia que o PP local votou contra a modificación do crédito mediante a cal o Concello habilitou os cartos necesarios", explican desde Ravella.