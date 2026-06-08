Vecinos de As Carolinas denuncian la maleza que “se come” a un molino de A Coca

Finca en la que los vecinos piden que se actúe de forma inminente

Los vecinos de As Carolinas han presentado un escrito en el Concello para que sea la administración local la que exija al propietario de una finca de A Coca la limpieza de la maleza de la misma. El colectivo vecinal señala que, según la norma vigente, las fincas deben estar limpias para evitar riesgo de incendios. En el caso que denuncian desde Fonte da Coca las malas hierbas y las zarzas tapan prácticamente por completo el molino más grande que hay pegado al cauce fluvial. Además la finca está rodeada de viviendas unifamiliares y hay próximos bloques de edificios, por lo que temen que haya riesgo de que las llamas puedan extenderse en caso de incendio.

“La actual situación de la finca es un peligro extremo para todos los vilagarcianos que vivimos en esta zona y vemos con enorme preocupación que en caso de incendio provocado o fortuito podría ocasionar ya no solo la pérdida del molino, sino de viviendas familiares”, dicen desde la asociación vecinal.

Con respecto a la construcción pegada al cauce fluvial los vecinos creen que forma parte de la historia agraria de la localidad. De hecho no es la primera vez que inciden en la importancia de intentar recuperar tanto este como otros elementos similares que hay a lo largo del trazado del río.

Los vecinos entienden que la limpieza debe ser urgente, dado que con la llegada de los meses de verano y las elevadas temperaturas el riesgo de incendio se incrementa exponencialmente. Piden que los servicios municipales adecenten la finca y que luego se le pase la factura al dueño por parte de la administración local.