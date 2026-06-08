Una actividad con colegios inaugura hoy el Vilagarcía, Cidade de Libro

Una de las actividades de años anteriores en Cidade de Libro

Vilagarcía se sumerge a partir de hoy en el mágico universo de la literatura. Será una primera jornada destinada fundamentalmente a los centros educativos, pero que abre boca para una semana cargada de eventos y con un listado de autores que harán las delicias de los fans de los libros y la lectura. La programación arranca a las diez de la mañana con una experiencia inmersiva en el salón de actos del Auditorio y en el parque Miguel Hernández. En ella se emplea una máquina del tiempo escénica, con personajes históricos o tradicionales gallegos para llevar al público a diferentes épocas de la literatura oral y escrita en Galicia. Una propuesta dirigida a escolares y también a usuarios del Centro de Día y de la Residencia.

Luz Gabás, Pérez Gellida, Arantza Portabales, Ángela Banzas y mucho más: Aquí está el programa de Vilagarcía, Cidade de Libro Más información

La feria propiamente dicha arranca mañana en una jornada titulada “A voz que fende o silencio”. A las cinco será la apertura de los stands en el parque Miguel Hernández y a esa misma hora se presentará el poemario Tequio y Zomalli con la intervención de Verónica Hermida y Augusto Metzli. Una hora después, a las seis, será el taller orientado a los niños para que estos puedan explorar el verso libre y la creación de textos poéticos. Será impartido por Yolanda Castaño. Coincide en el tiempo con la presentación del proyecto ‘Libro para (a)bordar a paz’, de Fiadeiro Lila Serán. A las seis y media un grupo de activistas bordarán las páginas de un libro muy especial. Una actividad abierta a la participación del público.

Justo a esa hora en el escenario principal la finalista del Premio Planeta, Ángela Banzas, presenta su último libro. El programa continúa a las siete y media con un homenaje a Méndez Ferrín y a Begoña Caamaño y culmina la jornada con las ya tradicionales ‘Conversas ao solpor’ con nombres reconocidos de la poesía como Yolanda Castaño, Mario Obrero y Branca Trigo.