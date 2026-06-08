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Vilagarcía

Mar concede 100.000 euros a la Cofradía de Carril para la regeneración de bancos marisqueros

El convenio incluye actuaciones como la retirada del 'madeixo' o el nivelado del terreno

Olalla Bouza
08/06/2026 19:12
Mariscadoras en la playa de A Concha- Compostela
Gonzalo Salgado
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La Consellería de Mar firmó un convenio con la Cofradía de Carril para la regeneración de los bancos marisqueros. Está dotado con 100.417,36 euros y focalizará sus intervenciones en las zonas de A Concha Compostela y A Fangueira a pé. El presupuesto destina casi el 70 por ciento del total al sostenimiento económico de 50 mariscadoras, en turnos de cuatro horas y media.

Las acciones que se contemplan recogen el arado con tractor y desde embarcación, la eliminación manual de piedras en zonas de O Ancho y Ramal, el nivelado de agujeros y la retirada con rastrillos de macroalgas pardas (‘madeixo’), que serán tratadas en colectores cedidos por el Concello. En materia de control de fauna, la entidad, implicada en el proyecto Sol-Ouxa II de Redemar, capturará ejemplares de ouxa para estudios estomacales y marcación científica. Los turnos para la custodia diaria se extenderán sobre un radio global de 770.000 metros cuadrados, para proteger también la biomasa reproductora del banco de Os Lombos.

El acuerdo fue informado durante el Consello da Xunta que se celebró ayer y forma parte de una serie de convenios firmados por el departamento que dirige Marta Villaverde, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura.

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