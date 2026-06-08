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Vilagarcía

Limpiarousa organiza una recogida de colillas en la playa de A Concha-Compostela

Será el domingo 28 a las siete de la tarde

Fátima Frieiro
08/06/2026 12:01
Una acción anterior de recogida de colillas y limpieza de playas en Arousa
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El colectivo Limpiarousa se suma por tercer año consecutivo a una iniciativa promovida por Surfrider, el 'Colillatón'. En ella recogerán colillas en la playa de A Concha-Compostela con el objetivo de terminar con estos residuos que, en la mayoría de los casos, van a parar al mar. La acción será el domingo día 28 a las siete de la tarde y el punto de encuentro es el pinar de A Concha.

Desde el colectivo ambiental indican que las colillas son el residuo plástico más extendido del planeta. "Moitas veces pensamos que son de papel ou biodegradables, pero a realidade é moi distinta; están feitas de acetato de celulosa que é un plástico", exponen. De hecho indican que una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua.

Limpiarousa plantea el día de la quedada como una jornada de activismo ambiental y participación ciudadana. Señalan que "o cambio empeza no chan que pisamos e nas praias que protexemos".

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