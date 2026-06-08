Letras que viajan por Vilagarcía dan paso a una Cidade de Libro que abre con Mario Obrero, Yolanda Castaño y Branca Trigo

Uno de los ejemplares soltados Concello

La suelta de novelas y cuentos viajeros por los espacios públicos de Vilagarcía fue el pistoletazo de salida para una semana de literatura, en la que grandes autores, y otros que aspiran a serlo, se darán cita con sus lectores en el Miguel Hernández.

Con vistas a Cortegada, a O Preguntoiro o a los jardines de Ravella, se encuentran algunos de los 450 ejemplares que se distribuyeron, y que cuentan con un código qr que permite entrar en un sorteo. La asociación Arousa Moza colaboró con el reparto.

Por lo demás, la infancia y la tercera edad fueron los protagonistas de los ‘Argonautas literarios’, la primera actividad de Cidade de Libro, que hoy abre sus casetas de editoriales, librerías y asociaciones en el parque Miguel Hernández.

La poesía y el cambio social

La de hoy será una jornada dedicada a la poesía. A las 17 horas abrirán las casetas en el Miguel Hernández y tendrá lugar la primera presentación, la del poemario ‘Tequio y Zomalli’, con Augusto Metzli y Verónica Hermida. Los Agronautas seguirán haciendo de las suyas y también habrá, por la tarde, un taller de ‘Versos libres para nenos e nenas’. Al espacio de presentaciones, a las 18 horas, llegará el proyecto ‘Libro para (a)bordar a paz’, con Fiadeiro Lila Serán. El escenario principal acogerá a las 18 horas la primera presentación. Se trata del finalista del premio Planeta, ‘Cuando el viento hable’, de Ángela Banzas, que ya es una veterana de ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’. En la obra, ambientada en Santiago de Compostela, explora los límites de lo no dicho, construyendo relatos en los que las voces emergen para iluminar lo oculto. A las 19:30 horas, habrá un homenaje a Méndez Ferrín (en el 50 aniversario de su ‘Con pólvora e magnolias’ y a Begoña Caamaño, con la asociación Mesa das Verbas.

A las 20:30 horas comenzará el plato fuerte: Conversas ao Solpor, uno de los ingredientes más exitosos del evento. Participan Mario Obrero, que cuenta con una premiada trayectoria pese a sus escasos 23 años; Yolanda Castaño, que fue Premio Nacional de Poesía en 2024 y que destaca también, y desde hace años, por una labor importante de divulgación; y Branca Trigo- a la que definen como una de las voces más transgresoras del la actualidad. El hilo de la charla será ‘A literatura, instrumento de cambio social? Que obriga ética hai na palabra poética?’.