El pintado de la balaustrada de Carril costará más de 8.000 euros

El tramo de la balaustrada que sí está pintado

El pintado del tramo de la balaustrada de Carril que se ha quedado a medias costará un total de 8.300 euros. El Concello de Vilagarcía acaba de adjudicar a la firma Distribuciones Gallegas de Stocks S.L. los trabajos. Y es que será la administración local la que asuma esta actuación para que la que es una de las principales zonas de entrada a la ciudad no se quede con la imagen de que la balaustrada solo tiene un tramo en debidas condiciones.

En concreto Ravella actuará en 260 metros lineales, lo que supone una superficie aproximada de 575 metros cuadrados. La tareas consistirán en la limpieza en seco y posterior pintado con una base de clorocaucho.

El gobierno municipal presidido por Alberto Varela se había comprometido con los vecinos carrilexos a ejecutar estos trabajos. Estos se habían quejado de la falta de entendimiento entre las dos administraciones que tienen titularidad en la balaustrada –Portos y Costas– sobre quién debe actuar en esa infraestructura.

Lo cierto es la que el problema actual de la balaustrada no se solo estético, dado que también adolece de falta de mantenimiento. Ahora ese desequilibrio se resolverá.