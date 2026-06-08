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Vilagarcía

El Juzgado rechaza investigar a los hermanos del presunto autor del homicidio de Vilaxoán 

Familiares de la víctima reclamaron más diligencias, pero se desestima su recurso

Olalla Bouza
08/06/2026 22:58
La Policía Nacional en la zona
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía desestima practicar más diligencias y procesar a más familiares en la investigación por homicidio contra José Fernández Otero, ‘Monaco’, que presuntamente mató a cuchilladas a su cuñado, Luis Cañón, en abril de 2024.

Familiares del fallecido plantearon ante el tribunal que las diligencias practicadas son compatibles con “un relato diverso que supone mayor responsabilidad penal del investigado y la responsabilidad de sus dos hermanos”, ya que “no existió discusión previa, sino un ataque que fue sorpresivo, repentino y letal”, ya que a la víctima no le dio ni tiempo a entrar en casa.

Además, inciden en que “no tenía heridas de un intento de defensa” y que “los testigos que estaban en el piso superior del inmueble en que suceden los hechos no manifiestan alboroto”. Solicitaron la colaboración del Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil para investigar los teléfonos de los hermanos.

Sin embargo, el juzgado señala que “no hay indicios” de la colaboración de estos familiares en los hechos  que fundamenten la intervención de las comunicaciones telefónicas. El auto, asimismo, da a conocer la imputación de otro familiar por “atribución de una conducta de encubrimiento por la presunta eliminación de vestigios o restos biológicos de la escena del crimen”. En cuanto a la localización de un segundo cuchillo, desde el Juzgado señalan que “no puede considerarse con fuerza indiciaria suficiente para derivar el mismo” la participación de estas personas, apuntando al razonamiento de la Fiscalía, que señala a este respecto que “si no fue el arma que causó la muerte cabe sostener otras hipótesis, como que el agresor lo tenía preparado y finalmente no lo utilizó”.

El fiscal pide 15 años de prisión

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2024, cuando un hombre aparecía muerto apuñalado en plena calle y el autor se daba a la fuga. La Policía Nacional de Vilagarcía lo detenía poco después en A Illa. Se trataba del cuñado del fallecido, con el que tenía una relación complicada y que tenía antecedentes. Para él pide quince años de prisión y cerca de medio millón de euros en indemnizaciones el Ministerio Fiscal, en el escrito de acusación en el que considera que ‘Monaco’ es autor de un delito de homicidio, con el agravante de abuso de superioridad. Por ello, también establece una orden de alejamiento con respecto a la familia de la víctima, imponiendo una distancia no inferior a los 500 metros y un plazo de 25 años. El procesado, en prisión desde entonces, es muy conocido por las fuerzas de seguridad y, entre otros hechos, protagonizó un asalto a un local en 2018.

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