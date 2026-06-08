Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello invertirá 4.100 euros en reparar las filtraciones del centro social de Rubiáns

Los vecinos llevan tiempo señalando los problemas que hay con la cubierta

Fátima Frieiro
08/06/2026 13:52
Imagen del estado del interior del centro social
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar una inversión de 4.100 euros para llevar a cabo la reparación de la cubierta del centro sociocultural de Rubiáns. En este caso los trabajos consistirán en renovar todas las uniones y anclados de los paneles sándwich. Su deterioro – tal y como han advertido desde la asociación de vecinos en más de una ocasión– está causando filtraciones de agua que afectan al salón de actos. Lo que se hará será desmontar las partes dañadas para eliminar óxidos, limar las uniones, aplicaron una imprimación de poliuretano y colocar una banda butílica en todas las juntas. La empresa que ejecutará la obra es Reformas Trébol S.L., con experiencia en estos arreglos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620