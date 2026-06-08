El Concello invertirá 4.100 euros en reparar las filtraciones del centro social de Rubiáns

Imagen del estado del interior del centro social

La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar una inversión de 4.100 euros para llevar a cabo la reparación de la cubierta del centro sociocultural de Rubiáns. En este caso los trabajos consistirán en renovar todas las uniones y anclados de los paneles sándwich. Su deterioro – tal y como han advertido desde la asociación de vecinos en más de una ocasión– está causando filtraciones de agua que afectan al salón de actos. Lo que se hará será desmontar las partes dañadas para eliminar óxidos, limar las uniones, aplicaron una imprimación de poliuretano y colocar una banda butílica en todas las juntas. La empresa que ejecutará la obra es Reformas Trébol S.L., con experiencia en estos arreglos.