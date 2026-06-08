Así son los plazos para el nuevo curso de la EOI de Vilagarcía

Escuela de Idiomas de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía irá abriendo, a lo largo de las próximas semanas y escalonadamente los diferentes plazos de matrícula. El centro, situado en A Lomba, imparte cursos en alemán, francés, gallego, inglés, italiano y portugués. La oferta educativa se puede consultar en su web.

Para el próximo curso, habrá novedades en todos los departamentos: en alemán, habrá un curso ordinario de nivel C1.1, tras años sin él; en francés, se ofertan cursos monográficos de A1 y C1; en gallego, habrá un grupo ordinario de C1, tras años sin él; para inglés, se ofrecerán cursos semipresenciales en línea de niveles B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2, así como monográficos varios de competencias generales para niveles desde el A2 hasta el C1. En italiano, habrá dos cursos de nivel básico, uno solo de A1 y otro en el que se realiza la certificación A2 en un solo año; mientras que en Portugués se incluye un monográfico de competencia general de nivel C1.

El plazo de preinscripción para retomar estudios en cursos ordinarios será del 15 de junio al 6 de julio, el 8 se publicarán las listas y la matrícula será del 9 al 20. Entre el 8 de junio y el 20 de julio, el público general se podrá anotar en los cursos monográficos de destrezas.