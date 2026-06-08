Abandona el lugar de los hechos tras causar un accidente en Os Martices

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El conductor de un vehículo que causó un accidente en la zona de Os Martices se marchó del lugar sin facilitar sus datos tras el siniestro. Todo ocurrió sobre las once de la mañana cuando, según fuentes de la Policía Local de Vilagarcía, varios coche que circulaban por la carretera de O Pousadoiro en dirección Caldas redujeron la velocidad debido a la intención de uno de ellos de realizar un cambio de dirección.

Fue entonces cuando otro turismo que circulaba en el mismo sentido no se dio cuenta de la situación y golpeó al último de los vehículos. En el interior del mismo viajaban tres personas, que resultaron ilesas. Sin embargo el conductor del coche que golpeó al que le precedía no se paró a ofrecer sus datos tras el siniestro, sino que se fue del lugar.

Desde la Policía Local señalan que ya conocen tanto la marca como el modelo del vehículo, así como datos parciales de la matrícula. De ahí que ya hayan iniciado la pesquisas para dar con su titular. Recuerdan los agentes municipales que, según la legislación vigente, todo usuario implicado en un accidente debe detenerse, prestar ayuda a las víctimas y facilitar su identidad. De no hacerlo podrá enfrentarse a sanciones.