Vilagarcía, Cuntis y Valga celebran el Corpus con actos litúrgicos y alfombras florales

En Vilagarcía hubo misa solemne y procesión Gonzalo Salgado

El Corpus Christi se conmemoró por todo lo alto en cada rincón de la Ría de Arousa. En el margen sur las celebraciones más destacadas fueron en Vilagarcía, Cambados y también en Cuntis y Valga, estas últimas localidades de la comarca de Ulla-Umia. Las procesiones, los actos litúrgicos y – en la gran parte de los casos– las alfombras florales, fueron los elementos más distinguidos de un domingo en el que el tiempo acompañó para que los feligreses disfrutasen al máximo participando en las comitivas.

En el caso de la capital arousana no hubo alfombras florales. Sí misa solemne en el templo parroquial de Santa Eulalia de Arealonga y, justo a continuación, la procesión por los lugares de costumbre. En el resto de municipios que celebran esta cita del calendario religioso sí hubo alfombras, que los vecinos tejen durante horas para engalanar las calles por las que pasa la procesión. Fue el caso, por ejemplo, de la capital del albariño. En Cambados los actos litúrgicos se congregaron en torno al templo parroquial de Santa Mariña y hubo una procesión muy vistosa con la participación de cientos de personas.

En Cordeiro, Valga, se engalanó la zona con alfombras florales Cedida

Las manos de los vecinos también fueron las responsables de elaborar las alfombras de Cuntis – en donde el Corpus se vive siempre con especial intensidad–y también las de la parroquia de Cordeiro, en Valga. Con una meteorología propia de la temporada estival las creaciones con flores lucieron mejor que nunca. Un trabajo vistoso que pudo verse y que fue recompensado por quienes aplaudieron la dura tarea.

El Corpus es la celebración litúrgica en la que se conmemora la Eucaristía. En la comarca de O Salnés y de Ulla-Umia tiene una larga tradición en la religión católica, de ahí el número de fieles que congrega cada año.