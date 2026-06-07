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Vilagarcía

Un camión pierde los tornillos y se queda sin ruedas cuando circulaba por Valentín Viqueira

Investigan a un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia en Gómez Paratcha

Fátima Frieiro
07/06/2026 20:31
El vehículo se quedó sin las piezas para rodar de su parte trasera
El vehículo se quedó sin las piezas para rodar de su parte trasera
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Lo que pudo haberse convertido en una tragedia se ha convertido finalmente en un susto y en una anécdota. Un conductor perdía los tornillos y se quedaba sin las ruedas traseras cuando circulaba al filo de las ocho y media de la mañana de este domingo por la calle Valentín Viqueira. Según fuentes policiales y por causas que se desconocen los tornillos se salieron del lugar, lo que provocó que las ruedas se aflojasen. La Policía Local indicó que el conductor declaró que el vehículo acababa de salir del taller, pero que – en todo caso–en las operaciones que en él le realizaron no era preciso actuar sobre las ruedas. De ahí que el incidente resultase todavía más sospechosos.

Pese a lo acontecido el suceso no afectó a terceros y no se lamentaron daños ni materiales ni personales.

No fue la única actuación que atendieron las patrullas de la Policía Local de Vilagarcía a lo largo del fin de semana. A última hora del sábado, en un control de alcoholemia realizado en la avenida López Paratcha (la que pasa por delante de los multicines y la zona TIR) se localizó a un conductor que dio positivo en la prueba. De inmediato se le abrió expediente como investigado.

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