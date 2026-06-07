Gabriela González | “Quise ser fiel a ese vínculo con quienes me leen en redes”

La vilagarciana Gabriela González con la portada de su primer libro Mónica Ferreirós

De las experiencias vitales de sus amigas con sus parejas y con el mundo ha sacado la vilagarciana Gabriela González parte de la inspiración para la que es su primera novela, ‘Casi adultos’. Ella misma asegura que es una mezcla de realidad y ficción y que – aunque inspirada en historias personales– hay que leer la obra como lo que es: literatura. El mismo estilo que ejerce desde hace años a través de su perfil en redes @malaherba.

Está claro que lo tuyo siempre ha sido la escritura. ¿Cómo se da el paso a escribir una novela?

Pues fue la propia editorial la que me lo propuso. Me dijeron que les gustaba cómo escribía y si había pensado en hacer un libro. Era algo que llevaba aplazando un montón de tiempo, que me apetecía y que me cogió en un buen momento para ello. Y aquí está.

Tu escritura más pública es, digamos, la que haces a través de tu perfil de Instagram y esta novela recuerda un poco a esos post – un poco más extendidos–, pero con la misma esencia. ¿Era esa la idea que tenías?

Yo tenía tres ideas en mente, pero finalmente nos decidimos por esa por eso, porque era un estilo similar a lo que venía haciendo en redes desde 2018. Me apetecía ser fiel a ese vínculo que he creado con mis lectores a través de ese perfil.

A lo largo de los diferentes capítulos una no sabe si lo que está leyendo es realidad o es ficción. ¿Has jugado con eso?

“Soy consciente de que la atención es un bien escaso y por eso quería, en cierto modo, que el libro fuese compatible, un poco, con la vida actual"

El libro es autoficción. Es cierto que hay mucha realidad y mucha verdad en él y – bueno– juego un poco con la magia de utilizar la literatura a mi favor.

Dices que no querías perder el vínculo que tienes desde @malaherba con tus seguidores. Son capítulos muy cortos, pequeñas píldoras...

A ver, yo soy consciente – porque trabajo en redes sociales– de que la atención es un bien escaso. Por eso quería que el libro fuese compatible, un poco, con la vida. Más que nada por eso que decimos de que no llegamos a todo, que no damos. ‘Casi adultos’ es totalmente compatible con leerlo en el metro, con tener hijos... se puede leer sin problema sin interrupciones. Incluso puedes leer los capítulos sueltos. Aunque estoy contenta porque la mayoría de las personas que lo han leído me han dicho que lo hicieron de un tirón. Hacerlo con este estilo esconde una estrategia amable, ligera... pero con profundidad.

En la novela abordas temas que invitan a la autorreflexión como la familia, los amigos, el amor, el paso del tiempo. ¿Es la literatura un bálsamo para ti?

A mí me hace entender la realidad, ¿sabes? Entonces en cierto modo sí que es un bálsamo.

En uno de los capítulos dices que las “citas son para valientes”. ¿Así lo crees?

Sí, lo creo. Además es un capítulo que está basado un poco en las historias que me cuentan mis amigas. ¿Sabes esa típica frase de que el mercado está fatal? Pues eso se puede corroborar, sobre todo cuando ya estás en la treintena, que es cuando se definen ya las reglas del juego. Hay gente que se está casando y quedamos los solteros rezagados. Te vuelves más exigente. Por eso digo que las citas son para valientes.

En el libro abordas lo de ir a terapia como algo muy común en esta generación...

Yo creo que estamos instalados en la insatisfacción. Mucho es porque estamos mirando siempre al de al lado, no podemos evitar compararnos todo el tiempo y en ello influyen las redes. Yo que he trabajado en el mundillo soy consciente de que mucho de lo que hay detrás es mentira.

Hay capítulos más ligeros, como el que le dedicas a las Rayban y otros muy íntimos que hablan de un tío “desaparecido”, del bar Venecia, de Vilagarcía en décadas pasadas... ¿Es algo que necesitabas contar?

Creo que hablar desde la experiencia propia, decir: ‘ei, que esto también me pasa a mí, no estás solo’ es una forma de empatizar con el lector. Me gusta mucho cuando se me acercan y me dicen: ‘con esta historia me sentí identificada’. Me gusta, desde lo cotidiano y propio, llegar a todo el mundo.

Vives en Madrid, pero en el libro se percibe que Galicia es tu hogar. Un hogar al que regresar.

Sí, me lo han comentado varios lectores. Mi vínculo con Galicia es muy grande y yo, en realidad, siempre tengo un pie aquí. El lugar de siempre estar yéndome, la realidad es que siempre estoy regresando.