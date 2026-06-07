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Vilagarcía

Bamio programa cinco días de fiesta por San Xoán y colocará pantalla gigante para ver el Mundial

El partido España y Arabia del día 21 podrá verse en esta parroquia vilagarciana

Fátima Frieiro
07/06/2026 18:56
Imagen de archivo de una hoguera de San Xoán
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El San Xoán volverá a vivirse a lo grande en la parroquia vilagarciana de Bamio. La comisión de fiestas ha programado nada más y nada menos que cinco días de fiestas con propuestas y actividades para todos los gustos y edades.

Las celebraciones arrancan ya el viernes 19 con la verbena a cargo de las orquestas Ardores y La Fórmula. Serán ellas las que abrirán boca para la jornada del sábádo 20, que llegará cargada y en honor a San Antonio. La misa cantada será a la una de la tarde y la sesión vermú será a cargo del grupo Mar de Arousa. A las cinco y media será el pasacalles con el tren ‘chuchú’ y la Charanga Mil 9. A partir de las diez y media será la verbena amenizada por Rever y La Banda de Ayer.

Las celebraciones siguen sin parar el domingo 21 y arrancan ya a las diez y media de la mañana con el pasacalles a cargo de Demos da Petanca y Brisas Ulla. A la una será la misa cantada en honor a San Xoán con su respectiva sesión vermú. A las cinco será la gran fiesta infantil y la organización colocará una gran pantalla gigante para ver el partido del Mundial entre España y Arabia.

El martes 23 habrá verbena amenizada por Los Player´s y América SL. La programación continúa el miércoles 24 ya con pasacalles a primera hora de la mañana con Queimada y A.C. Nós de Sobradelo. A las doce será la misa cantada en honor a San Xoán con la coral Rosalía de Castro. A continuación será la sesión vermú como broche final a cinco días intensos.

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