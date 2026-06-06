Un Curtas de Premios Goya: la Academia incluye al festival vilagarciano en su lista

Harry Potter fue protagonista en anteriores ediciones del Curtas Mónica Ferreirós

La Academia del Cine Español acaba de abrir las puertas de los Premios Goya al festival Curtas de Vilagarcía. El certamen pasa a formar parte de la lista de festivales calificadores para el gran galardón del cine español en la categoría de cortometraje de ficción.

Así pues, y a partir de esta misma edición, las obras que formen parte de la Sección Oficial Fantástica a Competición del festival vilagarciano contarán con opciones para su carrera hacia los Goya. El mecanismo funciona de dos formas: por una parte el ganador del premio a la Mellor Curtametraxe Fantástica Nacional queda automáticamente habilitado para inscribirse en los galardones. Por otro, la participación en la Sección Oficial suma puntos para alcanzar los requisitos de selección que exige la institución.

Circuito de referencia

Para la organización del Curtas este paso es una forma de que se reconozca la trayectoria del certamen y su labor de difusión cinematográfica. Además lo sitúa dentro del circuito de festivales de referencia, facilitando así la proyección de los cortos que se exhiben en Vilagarcía.

El Curtas Festival do Imaxinario se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre y cuenta con el apoyo institucional del Concello de Vilagarcía, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. También con el patrocinio de De Angeles Films, Gadis y Rei Zentolo.