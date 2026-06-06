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Vilagarcía

El PSOE de A Illa lleva a pleno una moción contra la planta de betunes que acaba de autorizarse

Fátima Frieiro
06/06/2026 21:14
El alcalde, durante una intervención plenaria
El alcalde de A Illa, durante una intervención plenaria
| Gonzalo Salgado
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El Partido Socialista de A Illa defenderá una moción en el próximo pleno en el que insta a la Xunta de Galicia a paralizar el proyecto de construcción de una planta de betunes en el Puerto de Vilagarcía. Un proyecto, cabe decir, que se autorizó esta misma semana por parte de la administración autonómica después de haber pasado todos los trámites requeridos. 

El portavoz del PSOE insular y alcalde, Luis Arosa, entiende que la ubicación de esta planta en la Ría de Arousa es una amenaza en caso de vertidos. “Sería unha catástrofe irreversible para o marisqueo, as bateas e centos de familias que dependen do mar. Non podemos permitir que a Xunta tramite isto á marxe dos concellos e do sector”.

El PSOE de A Illa denuncia además que el Concello no fue consultado durante la tramitación del proyecto, pese a considerarse un municipio directamente afectado. “A cualificación como PIE implica unha tramitación acelerada que reduce os controis ordinarios e limita a participación das administracións locais e da cidadanía”, declaran los socialistas.

Zona donde se van a instalar los depósitos

Una pintura o escultura como solución al impacto visual de los depósitos de betún

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De hecho en su moción proponen que se paralice el proyecto hasta que se realice una evaluación estratégica completa e independiente y que – esgrimen– se “garanta a participación efectiva dos concellos, confrarías e asociacións de produtores de batea”.

El Partido Socialista muestra su rechazo a la planta, algo que no hizo el de Vilagarcía. Eso sí, el equipo de Varela presentó alegaciones por las características de los tanques.

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