Desalojan varios pisos en la Praza de Ravella por un incendio originado en una pizzería

Parque de Bomberos de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Efectivos de los servicios de emergencias de Vilagarcía se vieron obligados a desalojar varias viviendas en la zona de la Praza de Ravella debido a un incendio originado en una pizzería que se encuentra justo en esa zona. Todo ocurrió en la noche del sábado al domingo.

En la llamada que dio la voz de alarma se alertó de que podría haber varias personas en peligro. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de los Bomberos, Emerxencias de Vilagarcía y de la Policía Local. Dotados los efectivos con, entre otras cosas, autobomba y autoescalera. Una ve en el punto comprobaron que del interior del inmueble emanaba una importante cantidad de gases por el tejado. Desde el primer momento se procedió a realizar un tendido de extinción y se localizó el fuego dentro del local hostelero.

Inicialmente se empiezan a extinguir las llamas con agua y, además, se accede al tejado para aplicar espuma por la chimenea y proceder a sofocar el incendio de forma completa.

Debido al incidente se filtró una importante cantidad de humo por tres bloques de edificios, de ahí que fuese necesario desalojar varias viviendas para ventilarlas y evitar problemas de intoxicación por monóxido de carbono.

En todo el operativo –que se extendió a las dos de la madrugada– hubo que hacer pesquisas entre los negocios de la zona para constatar que una persona mayor del edificio no estaba en su domicilio, sino en un centro médico debido a una lesión. No hubo, así pues, que entrar por la fuerza a su casa.