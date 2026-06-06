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Vilagarcía

Chenoa se suma a los conciertos de San Roque 2026

La artista actuará en el escenario de A Xunqueira el viernes 21 de agosto

Fátima Frieiro
06/06/2026 09:22
Chenoa conmemora en esta gira sus 25 años en la música
Chenoa conmemora en esta gira sus 25 años en la música
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Chenoa es la nueva artista confirmada para el programa de conciertos de las fiestas de San Roque en Vilagarcía. La cantante actuará en el escenario de A Xunqueira el día 21 de agosto y se suma así a otros nombres que ya habían salido como el de Marky Ramone, el último de The Ramones, que actuará el día 18. Todas las entradas serán gratuitas.

El batería de The Ramones actuará en Vilagarcía con su proyecto

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Chenoa llega a Vilagarcía en plena gira para celebrar sus 25 años en la música. Interpretará temas emblemáticos y hará gala de su buen hacer sobre el escenario.

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