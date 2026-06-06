Chenoa se suma a los conciertos de San Roque 2026

Chenoa conmemora en esta gira sus 25 años en la música

Chenoa es la nueva artista confirmada para el programa de conciertos de las fiestas de San Roque en Vilagarcía. La cantante actuará en el escenario de A Xunqueira el día 21 de agosto y se suma así a otros nombres que ya habían salido como el de Marky Ramone, el último de The Ramones, que actuará el día 18. Todas las entradas serán gratuitas.

La música de The Ramones sonará en San Roque de la mano del único miembro de la banda que sigue vivo Más información

Chenoa llega a Vilagarcía en plena gira para celebrar sus 25 años en la música. Interpretará temas emblemáticos y hará gala de su buen hacer sobre el escenario.