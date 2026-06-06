Alertan del regreso del ‘cadillo’ al arenal de A Concha-Compostela y piden vigilancia

Bañistas en A Compostela Gonzalo Salgado

Usuarios habituales del paseo y de la playa de A Concha-Compostela alertan de que ha vuelto a verse la temida especie invasora que ha traído de cabeza a la administración local –y también a los bañistas– en años pasados: el ‘cadillo’. Los famosos pinchos ya se han dejado ver tanto en la arena como en el paseo de hormigón y por ello ya se está advirtiendo de la necesidad de ejecutar alguna batida para evitar que prolifere más de la cuenta.

Además de vecinos particulares partidos políticos como el BNG alertaron de esta situación en el último pleno de la Corporación y advirtieron al ejecutivo municipal de la necesidad de controlar la situación cuanto antes – especialmente en época de floración de la especie– para que no sea necesario llevar a cabo una actuación como la que Costas hizo en la arena para terminar con esta especie molesta e invasora.

Cabe recordar que los trabajos que se realizaron en el principal arenal urbano de Vilagarcía fueron muy ambiciosos. Se utilizó agua de mar para quemar la planta y se removió la arena en la parte “seca” de la playa para acabar con la especie. Los trabajos realizados con maquinaria pesada se complementaron con los que llevaron a cabo de forma manual y en puntos de difícil acceso los operarios. Todo para evitar su retorno.