Vivenda Xa amplía su causa a todo O Salnés: “Só en Vilagarcía hai 5.000 fogares baleiros”
El colectivo social entiende que la declaración de zona tensionada es vital, pero que debe haber más medidas extra
Una oleada de manifestaciones recorrerán este fin de semana las principales ciudades de Galicia para exigir medidas contundentes de las administraciones para paliar el grave problema de acceso a la vivienda que se ha agravado en los últimos años. En la comarca de O Salnés no hay una marcha convocada, pero sí existe una plataforma social – Vivenda Xa– que nace precisamente para denunciar la situación concreta de la comarca con esta problemática e instar a las administraciones a que den pasos firmes al respecto. “O problema no Salnés é, sobre todo, a presión da vivenda de uso turístico. Condiciona notablemente que os propietarios opten por alugalas só en tempada e que, moitas, queden baleiras o resto do ano”. Así lo explica el responsable del colectivo en Arousa, Andrés López. Él entiende que este “é un filón no que moitos propietarios viron unha oportunidade de gañar cartos e que agora ten ao mercado totalmente colapsado”.
“Presentaremos mocións en todos os concellos para pedir que se impliquen máis nas accións a realizar”
La situación –según los análisis que han realizado desde el colectivo– es especialmente dramática en zonas como Vilagarcía, A Illa, Sanxenxo y O Grove. De hecho, exponen, solo en la capital arousana hay “máis de 5.000 vivendas baleiras. Vale que algunhas precisan dunha rehabilitación, pero o que hai que facer dende as administracións é activar precisamente mecanismos para facilitar que saian ao mercado e que o fagan para un aluguer durante todo o ano”. Y es que, bien es cierto, las inmobiliarias tienen incluso listas de espera para alquilar un piso en la ciudad y, en muchos casos, algunos de ellos ni siquiera llegan a salir publicitados en sus webs porque ya hay quién se hace con ellos antes. “Un dato. En Galicia hai tantos solicitantes de vivenda, segundo os rexistros oficiais, como pisos turísticos. Certo que moitos dos demandantes igual non queren vivenda precisamente donde están esas turísticas, pero é un boa dato para entender como é a realidade a día de hoxe”, expone Andrés López.
¿Se va tarde?
Vivenda Xa de O Salnés reconoce que, durante mucho tiempo, ha existido una especie de “barra libre” para las viviendas de uso turístico. “Simplemente o que se facía dende a Xunta era dicirlles que se inscribisen nun rexistro e xa. Iso é claramente insuficiente”, declaran. De hecho entienden que deben ser gravadas como actividad económica que es y que, pese a que este tipo de establecimientos tienen cada vez más presencia en los municipios arousanos, todavía hay tiempo de hacer cosas y que la cuestión no es darse por vencido. “É algo que percibimos. Que moita xente pensa que xa non hai nada que facer e si que hai. Existen fórmulas que van máis aló da declaración de zonas tensionadas. Iso si, todas as administracións teñen que traballar da man e de forma conxunta para solucionar o que está pasando”, declara López.
Es él el que reconoce que “o pouco que se está a conseguir é grazas á presión social e nese camiño debemos seguir”. De hecho el colectivo habló en el pleno de Vilagarcía, en donde arrancó el compromiso del gobierno local de iniciar los trámites para que el municipio arousano sea declarado zona tensionada. Una figura que ya se aplica en otras ciudades gallegas como en Coruña. “Defendemos que exista esa declaración e non só en Vilagarcía, senón en outros concellos nos que alugar un piso é imposible. Aos que din que o que fai iso é retirar as vivendas do mercado de todo o ano eu só lles digo que todo o contrario. O que fai é estabilizar o aluguer, fai que unha persoa ou unha familia esté nunha vivenda durante máis tempo. Iso dá a sensación de que hai menos vivendas no mercado porque a práctica habitual, pero non é certo”, señalan desde Vivenda Xa.
Vivienda social "asequible"
El colectivo también insiste en la importancia de promover desde las administraciones más viviendas sociales, tanto en el alquiler como en la compra. “En Vilagarcía hai 20 anos que non se constrúe vivenda social, as últimas foron co goberno bipartito. Hai un baleiro de dúas décadas e iso vai acabar pasando factura. Ademais aos 30 anos eses pisos pois pasan ao mercado normal. Están proxectadas construcións en varios puntos, pero... Cando se van facer? Están os proxectos claros?”, se pregunta López.
Además indica que los niveles de renta para el acceso a este tipo de inmuebles se ha flexibilizado al alza lo que conlleva que vayan a acceder a una vivienda pública cuando “poderían facelo no mercado libre”.
“Estamos a favor da construción de vivenda pública, pero que sexa asequible en compra e aluguer”
Después de presentar moción en el Concello de Vilagarcía el periplo de Vivenda Xa continuará ahora por otros municipios de la comarca de O Salnés. De hecho tienen previsto colocar el próximo viernes una mesa informativa en O Grove. “Nestes concellos máis pequenos a situación é verdadeiramente crítica porque a presión é tremenda. O mesmo pasa en Sanxenxo. É moi difícil todo, daí que tamén queiramos chegar a eses puntos para informar das medidas que pretendemos levar a cabo”, explican desde el colectivo.
Entienden que es una cuestión que va más allá de la política y que debe implicar a todas las administraciones por igual. “Estamos convencidos de que ten que ser un debate que siga activo”, señalan desde la portavocía Vivenda Xa.