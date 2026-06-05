Vilagarcía prorroga el contrato con Iluminaciones Santiaguesas hasta San Roque de 2027

Encendido de las luces de Navidad en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La Xunta de Goberno Local acaba de aprobar, a propuesta de Iluminaciones Santiaguesas, la segunda prórroga del contrato del suministro de elementos ornamentales para las fiestas. Durará hasta la edición de San Roque del próximo año, 2027.

El ejecutivo adjudicó en octubre de 2024 este contrato, con un presupuesto de licitación de 115.000 euros y con una duración de un año. Los propios pliegos establecen que podrían prorrogarse por anualidades, hasta un máximo de dos, abarcando un plazo total de duración de hasta tres.

Además de los elementos ornamentales, la empresa adjudicataria se hace cargo de los cuadroes eléctricos, el montaje el mantenimiento y desmonte de los mismos, la distribución en baja tensión y conexión y desconexión de las orquestas, atracciones, puestos, barracas de feria y caravanas de feriantes, en este último caso durante las celebraciones de Santa Rita y San Roque y para el resto también en las navidades.

La prórroga del contrato, que fue solicitada en marzo por Iluminaciones Santiaguesas, cuenta con un informe favorable del jefe de Alumeado Municipal del Concello, que fue emitido en abril. El acuerdo de la Xunta de Goberno Local para extender la adjudicación hasta el verano del próximo año se tomó el 18 de mayo.