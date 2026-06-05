Trasladan al hospital a una mujer excarcelada en un accidente en Berdón

El vuelco del vehículo obligó a excarcelar a la conductora

Una mujer de mediana edad fue trasladada al Hospital do Salnés después de sufrir un aparatoso accidente en la zona de Berdón, en Vilagarcía. El suceso tuvo lugar pasadas las cuatro de la tarde cuando, por motivos que se están investigando, el turismo quedó volcado en medio de la calzada. La mujer quedó atrapada en el interior del vehículo e hizo falta que la excarcelasen. Estaba consciente cuando fue traladada por la ambulancia del 061.