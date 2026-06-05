Una pintura o escultura como solución al impacto visual de los depósitos de betún

Zona donde se van a instalar los depósitos Google Earth

Una creación artística, “pintura o escultura”, con motivos portuarios, es la solución que se propone en el proyecto de instalación de una planta de almacenamiento de betún asfáltico para reducir el impacto visual. Será sobre el depósito de mayor tamaño, que alcanzará una altura de 27 metros y con un diámetro de treinta.

Así aparece recogido en el informe ambiental favorable que recibió esta actuación y que ayer salió publicado en el Diario Oficial de Galicia. El Instituto de Estudos do Territorio coincide con el Concello de Vilagarcía a la hora de señalar que esta actuación supondrá “un cambio nas características da paisaxe actual, debido especialmente a algunhas das instalacións (tanques), que serán visibles dende a zona litoral” y desde los bienes patrimoniales próximos, como las casas de González-Garra y de Duques de Terranova. Por todo ello, la empresa promotora, Betunes Gallegos SLU, tuvo en cuenta los criterios de integración propuestos en el informe que este organismo realizó para la declaración de Proxecto de Interés Estratéxico de la Xunta.

También se basaron en los criterios establecidos en la Guía de boas prácticas para integración paisaxísticas dos portos de Galicia, para los casos de construcciones industriales de volumen y altura superior a los existentes en el entorno.

Es por ello que se propone, como “medida correctora”, una solución para el depósito de mayor tamaño, “que consiste na utilización deste elemento como fito sobre o que realizar unha creación artística, pintura ou escultura, con motivos portuarios”. Además, en cuanto al cierre existente en la zona, se propone “a cubrición, mediante a plantación de rubideiras polo bordo interno (colgando cara ao exterior)”. También se establecen criterios de elección de colores, iluminación y pavimentos.

Sin afectación al tráfico

El Instituto de Estudos do Territorio considera “axeitadas” estas medidas, ya que “contribúen ao amortecemento e integración dos volumes na contorna”, pero advierten de que la intervención artística debe ser de “calidade” y “carente de elementos publicitarios comerciais”. De esta manera, aseguran, se podría minorizar el impacto paisajístico que también apuntó el Concello de Vilagarcía en la alegación presentada. Por lo demás, desde Ravella no prevén impactos significativos ni en el consumo del agua o la energía, ni en la circulación viaria, así como señalaron que no hay incompatibilidad con el planeamiento, las ordenanzas o reglamentos técnicos. La Xunta dio luz verde ambiental a este proyecto, que todavía tendrá que seguir tramitando permisos y licencias. Se llevará a cabo sobre dos parcelas e incluye la instalación de una tubería que interconectará ambos espacios de almacenamiento con el muelle. Es en el primero de los terrenos sobre el que se pondrán en marcha los tres nuevos tanques, con una capacidad de almacenamiento anual de 250.000 metros cúbicos. En la otra, se reutilizará y acondicionará un depósito existente en la zona.