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Vilagarcía

Pensionistas de la CIG recogerán firmas contra "o desmantelamento da sanidade"

Estarán mañana sábado recogiendo firmas entre Arcebispo Lago y Alexandre Bóveda

Olalla Bouza
05/06/2026 13:03
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El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG estará mañana sábado, 6 de junio, desde las 10 horas, con una mesa entre las calles Alexandre Bóveda y Arcebispo Lago para recoger firmas contra "o desmantelamento da sanidade". Forma parte de la campaña que están llevando a cabo a nivel comarca, para recoger escritos de quejas de las personas mayores sobre dificultades y atrancos con los que se encuentran a la hora de recibir atención sanitaria.

Entre otras cuestiones, denuncian listas de espera "inasumibles", que apuntan que llegan a ser de 15 días para el médico de cabecera pero que se agravan con el "xa lle chamarán" en el caso de las especialidades hospitalarias. Además, apuntan que recibir la hora a través de una llamada móvil, "momento no cal non temos a man donde anotar", lleva a errores a la hora de retener la información.

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