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Vilagarcía

El plazo para formalizar matrícula en la Escuela Infantil Municipal finaliza el 23

Las familias interesadas pueden hacerlo en el centro de 10 a 11:30 horas

Olalla Bouza
05/06/2026 11:56
Fachada de la Escuela infantil
Gonzalo Salgado
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La Escuela Infantil Municipal acaba de abrir el plazo para la formalización de matrícula para el próximo curso. Las familias interesadas podrán hacerlo en el propio centro, situado en A Xunqueira, en horario de 10 a 11:30 de la mañana. 

Los formularios para realizar el trámite, así como toda la información necesaria, se encuentran disponibles en la web de la escuela.

En la sede electrónica del Concello también se puede consultar la lista de personas admitidas y excluidas para el próximo curso.

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