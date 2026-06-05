El plazo para formalizar matrícula en la Escuela Infantil Municipal finaliza el 23

Fachada de la Escuela infantil Gonzalo Salgado

La Escuela Infantil Municipal acaba de abrir el plazo para la formalización de matrícula para el próximo curso. Las familias interesadas podrán hacerlo en el propio centro, situado en A Xunqueira, en horario de 10 a 11:30 de la mañana.

Los formularios para realizar el trámite, así como toda la información necesaria, se encuentran disponibles en la web de la escuela.

En la sede electrónica del Concello también se puede consultar la lista de personas admitidas y excluidas para el próximo curso.